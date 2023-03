Due fontane dell’acqua per bere ’green’

Abbattere il consumo di plastica favorendo la fruizione di acqua pubblica. È la missione tutta green delle innovative casine dell’acqua che sono state installate in diversi quartieri del Cesenate. Dopo i nuovissimi PUNTOnet H2O di Calisese e Ronta, e quello già collaudato a Pievesestina, sono state inaugurate ieri mattina le due installazioni di San Vittore e Ponte Pietra. Si conclude così la prima parte del progetto Plastic Free coordinato dall’Amministrazione e dal Gruppo Hera. "Il PUNTOnet H2O – commenta l’assessora Francesca Lucchi – eroga acqua ultrafiltrata naturale a temperatura ambiente, naturale refrigerata e gasata, sia per le persone che per gli animali. Nel corso di questi primi due mesi, dal 21 dicembre, la casina di Pievesestina ha erogato 10.368 litri di acqua, e sono certa che gradualmente aumenteranno i cesenati che si serviranno di questo servizio. Questi innovativi presidi rappresentano un significativo passo in avanti nel percorso contro l’utilizzo della plastica".

Alle casine, l’acqua naturale ha un costo di 5 centesimi al litro mentre quella gasata di 10 centesimi al litro. È possibile pagare con monete, mediante tessera, che potrà essere ritirata nei vicini esercizi commerciali e a breve anche con con carta bancomat.