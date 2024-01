Due giorni dedicati alla memoria. Le iniziative del 27 e 28 gennaio

Cesenatico si prepara alla Giornata della Memoria, con diverse iniziative anche di carattere culturale. Alle ore 18 di sabato 27 è prevista la Camminata delle Memoria promossa dalla "Rete Democratica Antifascista di Cesenatico", di cui fanno parte diverse associazioni del territorio, che andrà a toccare diversi luoghi della città. La partenza è in piazza Ciceruacchio di fronte alla Biblioteca Comunale, che fu casa del Fascio nel 1936 e 1937, nel ricordo di Saul Bravetti; a seguire la tappa in piazza Pisacane e alla chiesa di San Giacomo dove officiava Don Lazzaro Urbini, l’allora parroco di Cesenatico che nascose ed aiutò la famiglia ebrea dei Brumer nella clandestinità, e al Museo della Marineria. La camminata proseguirà poi in direzione del vicino municipio, dove l’allora sindaco Antonio Sintoni, nominato dal prefetto, riportò per primo la democrazia in città.

A seguire ci sarà la tappa in via Matteucci, dove un tempo c’era la vecchia sede dell’Adac, la fabbrica nella zona Ponente in cui Bernhard Brumer lavorava per Augusto Degli Angeli, un imprenditore cesenaticense che tanto si prodigò per i coniugi Brumer. L’ultima tappa della camminata sarà al parco dedicato proprio ai due coniugi, dove una delegazione in rappresentanza delle forze politiche, sociali e combattentistiche, deporrà una corona di alloro. Domenica 28 gennaio, alle 21 al Teatro Comunale di Cesenatico è in programma lo spettacolo "Fuoco nero su fuoco bianco", un viaggio nella bibbia ebraica, scritto, diretto e interpretato dall’attore Roberto Mercadini. Ingresso libero fino ad esaurimento posti, è consigliato prenotare telefonando allo 0547 79274 contattando direttamente l’Ufficio Cultura e Teatro. g.m.