Due giorni di eventi tra palco e schermo per Elsa Morante

Nell’ambito della rassegna ’Dal palco allo schermo’ oggi alle 17.30 al cinema Eliseo sarà proiettato il film documentario ’Le mie poesie non cambieranno il mondo’: Elsa Morante fu decisiva per la pubblicazione dell’omonima prima raccolta della poetessa Patrizia Cavalli, che si racconta alla giornalista, scrittrice e direttrice del Salone Internazionale del Libro di Torino Annalena Benini e allo scrittore Francesco Piccolo. Introduce la visione Michele Di Giacomo che stasera alle 20.30 porta in scena "12 stanze per Elsa Morante". Domenica alle 20.30 sul palcoscenico del Bonci è in programma la lettura scenica Un’altra storia, restituzione pubblica del percorso laboratoriale per non professionisti condotto da Di Giacomo dal 28 marzo al 10 aprile sul romanzo La Storia di Elsa Morante, realizzato da Alchemico Tre in collaborazione con Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale e Comune di Cesena – Biblioteca Malatestiana.