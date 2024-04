Due giorni di festa per il patrono alla parrocchia di Villachiaviche

La parrocchia di Villachiaviche si appresta a vivere la festa del patrono San Giuseppe Artigiano. Martedì alle 21 nel teatro Audax ci sarà uno spettacolo in dialetto romagnolo, scritto da Francesco Gobbi e Alessandro Pieri, una parodia della Genesi: “DIO & DAMO SNC”, ingresso gratuito. Mercoledì messa alle 10.30 con presentazione dei bambini e ragazzi dei sacramenti delle parrocchie di Villachiaviche e Gattolino. Poi breve processione in via Cervese, via Chiaviche, via Este terminando in piazzetta di via Este. Alle 16.30 si terrà il rosario e alle 17, sulla via Cervese a fianco al teatro, l’inaugurazione della casa di accoglienza con il vescovo Douglas Regattieri e il sindaco Enzo Lattuca. Alle 17.30, in teatro spettacolo di magia per bambini. Allieteranno la serata, con musica di tutti i generi, gli sposi Gusto e Lidia. Sarà aperta per tutto il periodo la pesca con ricchi premi, gonfiabile per i bambini e sarà possibile cenare insieme al coperto. Si potrà scegliere tra pizza oppure scegliere pietanze romagnole. Obbligatoria la prenotazione per le due serate (se possibile tramite messaggio) entro oggi presso Lella (346 9455015) o Patrizia (342 0624996). In teatro sabato 4 maggio alle 21 commedia dialettale degli amici di S.Egidio (ingresso offerta libera).