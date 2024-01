Due giorni di Motus al Petrella

Fiction e autobiografia si sovrappongono sulla scena del Teatro Petrella di Longiano, stasera alle 21, con lo spettacolo MDLSX, interpretato da Silvia Calderoni, storica componente della Compagnia Motus. Enrico Casagrande e Daniela Nicolò, fondatori della compagine, ne firmano la regia, a comporre una performance che unisce tanti linguaggi espressivi: parola, forte presenza scenica attoriale, movimento, musica, filmati; uno psichedelico ed eccentrico dj/vj set per raccontare il middle sex (MDLSX ne è l’acronimo), "condizione" personale della performer che di sé, nell’incipit della rappresentazione dice che da piccola "avevo una bellezza stravagante. Si intuiva, sotto il bel faccino qualcosa di mutevole: un altro viso, con pensieri diversi, opposti. Siamo tutti fatti di molte parti". Insomma, frammenti autobiografici si intrecciano con citazioni ed evocazioni letterarie e attingono anche a figure fondative della letteratura e cultura femminista, da Judith Butler a Donna Haraway col suo Cyborg manifesto, Paul B. Preciado, punto di riferimento delle teorie queer, ma anche Pier Paolo Pasolini. Uno spettacolo che mette in senso letterale a nudo Calderoni, e coinvolge in modo fortemente emozionale lo spettatore, chiamandolo a interrogarsi su come debba intendersi l’identità di genere, quando le definizioni non riescono a descrivere ciò che si è davvero, rispetto all’immagine codificata che la società impone. MDLSX è rifiuto delle etichette, ribellione ragionata, sostegno di una causa, affermazione della propria esistenza volta alla realizzazione della felicità senza compromessi. Per la drammaturgia di Daniela Nicolò e della stessa Calderoni, lo spettacolo ha debuttato al Santarcangelo Festival nel 2015, diventando un "cult", richiesto e messo in scena in vari teatri del mondo.

Silvia Calderoni, nella serata di domani concluderà con un proprio dj-set il concerto Tutto brucia Soundtrack di Francesca Morello, in arte R.Y.F, una serata, quest’ultima, programmata nell’ambito di "Biglia-palchi in pista", il circuito di Ater Fondazione dedicato alla musica dal vivo. La due giorni chiude il programma della rassegna Ringrazia che sono una signora, iniziata lo scorso novembre.