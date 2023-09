Due giorni in ricordo di padre Agostino Venanzio Reali

A Sogliano al Rubicone per ricordare Agostino Venanzio Reali, sabato 16 settembre nel teatro Elisabetta Turroni l’associazione culturale a lui intitolata con il patrocinio del Comune, del Ministero dei Beni Culturali e del Museo dei Frati Cappuccini dell’Emilia Romagna, grazie ai contributi del Comune, Sogliano Ambiente e Pro Loco organizza incontri di parole e musica. Alle 16 relazione del professore Giuseppe Marrani su "La poesia di Agostino Venanzio Reali tra testi editi e carte d’archivio: una prospettiva". Alle 17 assegnazione della borsa di studio a Lucrezia Bonini per la tesi "Per l’amore lontano. Poesie inedite di Agostino Venanzio Reali". Alle 17.15 assegnazione dei premi ai finalisti della 18a edizione del premio nazionale di poesia "Agostino Venanzio Reali"; accompagnamento musicale di Marta Ghezzi al violino e Aiko Taddei all’arpa. Alle 19 buffet offerto dalla Pro Loco di Sogliano al Rubicone con prenotazione obbligatoria e mail: [email protected] oppure tel. 334-3794512. Domenica 17 settembre a Montetiffi "La terra del fuoco" e dalle 15 festa religiosa del Sacro Cuore. A Montetiffi, la storica frazione di Sogliano al Rubicone, sarà aperto il museo dedicato ad Agostino Venanzio Reali nato il 27 agosto 1931 a Ville Montetiffi di Sogliano al Rubicone, morto a Bologna il 25 marzo 1994, sacerdote cappuccino, artista e poeta.