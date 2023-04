Due giovani denunciati per spaccio di droga dai carabinieri

Un 24enne ed una 16enne entrambi stranieri sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri di Cesenatico per traffico di droga. È accaduto nel pomeriggio del 20 aprile, nel giardino pubblico vicino alla stazione. I militari si sono accorti del nervosismo dei giovani alla vista della pattuglia e dalla perquisizione sono spuntati un involucro in cellophane contenente 45 grammi di hashish ed un altro più piccolo con 3,5 grammi di cocaina, oltre ad un bilancino elettronico utilizzato per pesare e vendere gli stupefacenti.