Due incidenti in una giornata nei due raccordi

Ieri è avvenuto l’ennesimo incidente stradale all’incrocio tra la Secante e via San Cristoforo: due auto si sono scontrate, pare per una mancata precedenza, e una delle due è finita su un fianco, ruote all’aria, addossata al guard rail (foto). Non ci sono state conseguenze gravi per le persone coinvolte, ma i residenti della zona protestano perché del completamento della Secante se ne parla da anni e nessuno si muove, i camion non rispettano i divieti, gli incidenti sono frequenti e manca il controllo della polizia locale. Un altro incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio nel raccordo della Secante con la via Emilia in direzione Rimini.