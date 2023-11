"Due incontri pubblici alla Malatestiana?. Sana pluralità"

Due eventi pubblici sullo stesso tema (l’ambientalismo) nello stesso luogo (la Biblioteca Malatestiana) e nello stesso giorno (sabato mattina). La concomitanza tra un incontro dei ‘Dialoghi Malatestiani’ e la presentazione del libro della consigliera regionale Pd Lia Montalti dal titolo ‘Una transizione giusta’ ha mosso le critiche dell’editore Francesco Giubilei, organizzatore del primo evento. Che in una lettera aperta ha parlato di "una caduta di stile e mancanza di eleganza che non ci si aspetterebbe da chi ricopre un ruolo istituzionale" e poi ha invitato Lia Montalti a una tavola rotonda comune.

In risposta alle critiche, Lia Montalti afferma: "La Biblioteca Malatestiana è patrimonio di tutti i cittadini e la presenza di diversi eventi nella stessa giornata dovrebbe essere accolta con entusiasmo, in quanto riflette la ricca offerta culturale della nostra città, evidenziando una sana pluralità. La Biblioteca Malatestiana dispone di ampi spazi appositamente dedicati a consentire la realizzazione di molteplici eventi nella stessa giornata. Tuttavia, Giubilei ha invitato Montalti ad annullare la presentazione del libro e partecipare all'incontro organizzato da Nazione Futura.

Montalti risponde, dichiarando di non aver ricevuto alcun invito formale e suggerendo che, se desiderassero un incontro, potrebbero contattarla direttamente per organizzare un sano confronto. Montalti conclude: "In ogni caso, questa polemica appare priva di fondamento. La destra sembra creare tensioni anche in occasioni che dovrebbero essere festeggiate, ostacolando la riconosciuta ricchezza e diversità dell’offerta culturale della nostra città".