Due iniziative per salute e ambiente. Pannolini lavabili a tutti i nuovi nati

Tre capisaldi ambiente, salute e risparmio - e un’iniziativa etica dedicata alle famiglie con bambini piccoli. È il progetto ’pannolini lavabili’, promosso dal Comune di Cesena in sinergia con l’Unione Valle del Savio e l’Ausl della Romagna, che fornirà a partire dai prossimi giorni 650 kit in comodato d’uso gratuito a tutti i nuovi nati del territorio. "Il progetto, a cui lavoriamo da tempo, intende rappresentare un presidio indispensabile per le famiglie — spiega l’assessora alla Sostenibilità ambientale Francesca Lucchi — la spesa per i pannolini ha un peso importante nel bilancio familiare e quelli lavabili sono uno strumento antico che ci fa uscire dalla dimensione del consumo usa e getta. La salute non può prescindere dall’ambiente".

Grazie a un finanziamento Atersir da oltre 65mila euro (a fronte di un costo complessivo di 82.057 euro), in occasione del richiamo nei centri vaccinali Ausl del territorio (Cesena, Mercato Saraceno e Bagno di Romagna), alle famiglie che lo vorranno sarà consegnato un kit composto da sei pannolini lavabili, un rotolo di velini raccogli feci e alcuni volantini informativi dell’iniziativa.

L’obiettivo è chiaro: migliorare la salute dei nuovi nati (riducendo irritazioni ed eventuali disturbi all’anca), agevolare le famiglie (facendo risparmiare più di 1000 euro nel triennio) e ridurre la produzione di rifiuti (circa 45,5 tonnellate di risparmio annuo di rifiuto indifferenziato). Secondo le stime, infatti, per ogni bambino - sono 670 i nuovi nati nella Valle del Savio - viene prodotta circa una tonnellata dei classici pannolini usa e getta nell’arco dei primi tre anni di vita . "Attraverso azioni educative importanti è possibile trovare soluzioni dall’impatto ambientale ridotto — commenta l’assessora ai Servizi per la Persona e la famiglia Carmelina Labruzzo — i pannolini lavabili non sono un vezzo, ma un’opportunità che permette di aiutare anche le persone più fragili".

Il kit, infatti, dovrà essere restituito entro tre anni al Centro di aiuto alla vita, che provvederà alle operazioni di sanificazione e ridistribuzione a famiglie in difficoltà.

"Questa azione, nella sua semplicità, ha grandi significati — rivela la dottoressa Antonella Brunelli, direttrice della Pediatria di Comunità e Consultorio Familiare Ausl Romagna — . In primis, un impatto positivo sulla salute, dagli aspetti collaterali come la prevenzione di irritazioni o lussazioni dell’anca fino all’emancipazione dei bambini che diventano autonomi prima del tempo riducendo l’uso prolungato dei pannolini. E poi, una responsabilità nei confronti della comunità e dei figli, per lasciare un mondo meno inquinato".

Strumenti sostenibili e vantaggiosi, dunque, che saranno al centro di un incontro organizzato dal Centro per le famiglie, in programma mercoledì 8 novembre alle 16.30, negli spazi di via Ancona. Per l’occasione, alcune mamme volontarie spiegheranno ai genitori interessati come si utilizzano i pannolini lavabili.

Bambini, ma non solo. L’iniziativa antispreco e salvambiente si rivolge anche a donne e ragazze. Allo Spazio giovani e Giovani adulti del Consultorio di Cesena verranno infatti consegnate, gratuitamente e fino ad esaurimento scorte, confezioni di coppette mestruali per sensibilizzare l’utenza sui benefici sanitari, economici e ambientali di questa modalità.