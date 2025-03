Due nuove attività al Mercato di Cesena. Stand assegnati a Gusto Sì e Canonica

Si amplia l’offerta del Mercato di Cesena con l’ingresso di un nuovo espositore. Si tratta di Gusto Sì, operatore commerciale di ingrosso e dettaglio, specializzato nella vendita di prodotti caseari insieme ad altre tipologie come conserve vegetali, che ha acquisito un’area all’interno del FOR. L’azienda già gravitava nel contesto del Mercato cesenate svolgendo attività di logistica nel piazzale antistante, ora ha deciso di entrare dentro la struttura con un proprio stand per usufruire di spazi più funzionali e adeguati alla vendita.

Gli spazi di cui usufruisce Gusto Sì sono quelli un tempo occupati da Ortofrutta Vasini e Zamagni la cui attività è cessata per il pensionamento degli operatori. In conseguenza di ciò è stato pubblicato un bando di assegnazione di due stand, uno dei quali è stato aggiudicato da Gusto Sì, mentre l’altro è stato assegnato alla Società Agricola Canonica che produce e commercializza funghi. Questo ha portato all’ingresso di due nuove attività del Mercato cesenate, insieme all’iscrizione di 15 nuovi clienti grazie all’attività commerciale di Gusto Sì.