Due nuove biciclette elettriche alla polizia locale

La polizia locale di Cesenatico ha due nuove biciclette elettriche del tipo "fat bike", che consentono di pattugliare anche i parchi pubblici, la spiaggia e le aree pedonali, grazie a due ruote speciali. L’assessore Mauro Gasperini sottolinea come la polizia locale lavori per essere sempre all’avanguardia con un’attenzione alla sostenibilità ambientale. Il comandante Alessio Rizzo, felice della nuova dotazione, in una nota ricorda la morte dell’agente Nicolò Savarino, ucciso durante un servizio in bici nella periferia di Milano.