Due nuovi medici di famiglia a Borghi e Savignano

Nuovi Medici di Famiglia convenzionati a tempo indeterminato in arrivo a Savignano sul Rubicone e a Borghi. A partire da lunedì 30 gennaio entreranno in servizio con incarichi definitivi di medicina generale la dottoressa Faustina Sandroni, al momento titolare di un incarico provvisorio nella Casa della Salute di Corso Perticari in scadenza il 29 gennaio, e la dottoressa Elisabetta Cicognani.

Con l’inserimento delle dottoresse titolari di incarichi definitivi, gli assistiti dovranno effettuare la nuova scelta a partire dal 30 gennaio recandosi fisicamente agli Sportelli Unici CUP, oppure tramite Fascicolo Sanitario Elettronico oppure tramite mail: [email protected] utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito internet aziendale al link: https:www.auslromagna.itcome-fare-perscelta-revoca-mmg-pls