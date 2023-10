Due nuovi progetti sportivi per adulti e anziani

Sono iniziati ieri a San Mauro due nuovi progetti sportivi realizzati dal Comune e dedicati al benessere e al movimento, rivolti agli anziani e agli adulti. Il primo prevede la realizzazione di un ’Corso di Ginnastica Dolce’ rivolto alla terza età, un’opportunità per gli anziani di sentirsi in forma fisicamente e mentalmente. Le sessioni si terranno ogni lunedì e venerdì dalle 9 alle 10 alla palestra comunale di via Monti. Il corso mira a migliorare la flessibilità, la forza muscolare e l’equilibrio, offrendo un’occasione per socializzare.

Il secondo progetto denominato ’San Mauro si Mette in Moto’ è pensato per gli adulti. Le sessioni si svolgeranno lunedì e mercoledì dalle 19 alle 20 alla Casa dei Sammauresi. I due corsi saranno tenuti da Elena Sauzina, istruttrice Csen molto esperta che guiderà i partecipanti in una serie di attività mirate a migliorare la forma fisica e il benessere generale.

Dice Tiziano Bianchini assessore allo sport del Comune: "Il progetto ‘San Mauro si Mette in Moto’ è un’iniziativa concreta che dimostra il nostro impegno a rendere l’attività fisica accessibile a tutte le fasce della popolazione. Crediamo che queste iniziative avranno un impatto positivo sulla vita di molti". Per informazioni chiamare il 3341491584.

Ermanno Pasolini