Due panchine per porre fine alla brutalità Donate dal Comune saranno dipinte di rosso e verde

A darci una mano nella nostra delicata indagine che ha visto al centro del dibattito il dramma che affligge il mondo odierno, e cioé la violenza sulle donne, è stato Amedeo Farabegoli, consigliere del quartiere Rubicone che si occupa spesso di scuola e che insieme al presidente Mario Picone ci ha coinvolti nel progetto ’Noi ci crediamo. Comunicazione e ascolto: due panchine per il nostro futuro’. Il consiglio di quartiere e la scuola secondaria primo grado via Pascoli di Calisese vogliono diventare parte attiva di un percorso educativo per il rispetto delle persone e quindi delle donne.

"La violenza di ogni genere, può e deve essere fermata e questo traguardo - secondo Amedeo Farabegoli - si può raggiungere migliorando la comunicazione e l’ascolto fin dalla scuola media".

Due panchine, donate dal Comune, verranno quindi posizionate nel cortile della scuola, dove saranno dipinte dagli studenti: una verrà dipinta di rosso (nella foto), per identificare la violenza di genere; e una sarà dipinta con colore verde, per rappresentare la speranza di noi giovani in un futuro migliore. Le due panchine colorate saranno utilizzate dai ragazzi della zona per parlare e discutere, senza l’utilizzo del cellulare.

Il contatto visivo, il sentire le parole e vedere le espressioni del viso potrà permetterci talvolta di raccogliere le richieste di aiuto e di riflettere sull’importanza dei rapporti umani senza distinzione di sesso, lingua o religione. Speriamo che in futuro il rosso della panchina possa diventare arancione o, ancora meglio, verde, significherebbe che abbiamo fatto dei passi avanti nell’educazione alla diversità e abbiamo imparato a coesistere l’uno con l’atro, nel rispetto reciproco.

Amedeo Farabegoli si augura che questo messaggio costruttivo si diffonda tra tutti i giovani della zona e precisa che "per violenza di genere non si intende solo quella fisica, ma anche la pressione psicologica. Urge, quindi, un percorso di comunicazione e ascolto che consenta ad ogni ragazzo di ragionare con la propria testa senza farsi influenzare dagli altri".

Il lavoro degli studenti sulle panchine verrà coordinato dalla professoressa di arte, Michela Ravaglia, che ci ha raccontato come oggi ci siano molti artisti che con le loro opere "riflettono sui problemi della società contemporanea come la discriminazione e la violenza di genere, con lo scopo di sensibilizzare l’osservatore e creare delle finestre di pensiero nuove".

E proprio un’artista romagnola e mamma di un nostro compagno, Francesca Ceccarelli, ha dichiarato: "se dovessi rappresentare una tematica così delicata attraverso un dipinto, lo farei con una tela bianca e nera perché la gioia di vivere, in una donna che ha subito violenza, si spegne e la sua vita perde ogni colore".

Gli studenti e gli insegnanti della classe III H della scuola via Pascoli di Calisese