Due panchine rosse per dire no alla violenza

Lavorare per il futuro. Parte da questo presupposto il progetto condiviso dagli studenti della Scuola Secondaria di primo grado ’G. Pascoli’, plesso di Calisese, e dal Consiglio del Quartiere Rubicone che, nell’ambito delle iniziative proposte per celebrare la Giornata internazionale della donna, questa mattina hanno incontrato gli Assessori alla Sostenibilità Ambientale Francesca Lucchi e ai Diritti e Politiche delle differenze Carlo Verona inaugurando il percorso "Noi ci crediamo. Due panchine per il nostro futuro".