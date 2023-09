Due presidi al debutto

Due nuovi dirigenti scolastici hanno esordito a Cesena. Dal 1° settembre all’Istituto ‘Pascal-Comandini’ è approdato Sauro Porfiri, 64 anni, proveniente da fuori regione (Marche). Ha preso il posto di Francesco Postiglione, confermato al liceo linguistico ‘Alpi’ di cui era reggente dal marzo scorso. Alla guida del Quarto Circolo didattico (10 plessi tra primarie e infanzia a Ponte Pietra, Macerone, Calisese fino a Montiano) è arrivata Katia Di Leo, 40 anni, che si avvicenda ad Emanuela Palmieri, trasferitasi a Perugia. A Giuseppe Messina, già dirigente del Professionale ‘Versari-Macrelli’, è stata affidata la reggenza dell’Istituto comprensivo di Santa Sofia. In Provincia l’altra reggenza interessa l’Istituto comprensivo di Modigliana, assegnata a Barbara Casadei (già preside dell’Istituto comprensivo n. 3 di Forlì). Nel complesso in Emilia-Romagna sono 38 i neo dirigenti appena nominati di ruolo, collocati nelle graduatorie delle ultime due procedure concorsuali. Per la stragrande maggioranza si tratta di donne (26), l’età media è di 53 anni e quasi tutti sono residenti fuori regione. Per quanto riguarda le reggenze delle sedi rimaste scoperte, in Regione sono pari al 10 per cento.

f.s.