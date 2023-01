Due sorelle muoiono a sette ore di distanza

Due sorelle morte a distanza di sette ore una dall’altra, entrambe residenti a Savignano sul Rubicone ed entrambe originarie di Budrio di Longiano.

Ada Pagliarani, 83 anni, sarta in pensione, si è spenta improvvisamente alle 15.30 di lunedì 16 gennaio, mentre la sorella Anna Maria, 82 anni, casalinga, ha chiuso gli occhi per sempre alle 22.30 dello stesso giorno. Erano le prime due sorelle con due fratelli minori, legatissime fra di loro e appartenenti a una famiglia molto unita.

Ada lascia il marito Berto Tosi, con il quale si era sposata nel 1961 a Balignano di Longiano, tre figlie Monica, Simona e Alessandra e il nipote Luca. Anna Maria invece lascia il marito Italo Ramilli con il quale si era sposata nel 1963 anche loro a Balignano di Longiano, i figli Stefano e Catia e la nipote Federica. Questa sera alle 20 ci sarà il rosario nella chiesa di Castelvecchio e alle 20.30 la messa.

Domani alle 15 il funerale con la messa nella collegiata di Santa Lucia e con la due bare appaiate ai piedi dell’altare, insieme nella vita e anche nell’ultimo giorno terreno, unite per sempre. Poi l’ultimo viaggio verso il cimitero centrale dove avrà luogo la sepoltura. Raccontano i cinque figli: "L’affetto che le univa le portava a condividere ogni giorno gioie e sofferenze. Cogliamo come un segno e un dono il fatto che se ne siano andate insieme come avevano vissuto la loro vita, con la giornata che non iniziava se prima non si erano telefonate. Le nostre mamme ci hanno lasciato una grande eredità che è quella del volere bene, del prendersi cura di tutti noi e del prossimo. Donne modeste. Gratitudine per la luce che sono state nel cuore di ognuno di noi".

Ermanno Pasolini