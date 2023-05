Due ‘spaccate’ nella notte a Bora e Borello: preso il ladro

Due spaccate nella nottea Borello e a Bora. A Borello al Bar Gallo uno straniero, individuato poi grazie alle telecamere di videosorveglianza del locale, a bordo di una Panda risultata rubata, ha sfondato la vetrata del Bar Gallo. La proprietaria Claudia Padovani racconta: "Non ce l’ha fatta la prima volta e allora ha messo la retromarcia e poi con la seconda botta ha buttato giù la vetrata. Ha rubato il cassetto del registratore di cassa che aveva la chiave inserita. Ha preso circa 200 euro in monete e carte, il fondo cassa per la mia dipendente che alle 5 della mattina apre il bar. Non ha portato via niente altro, ma io sono stanca perchè in 23 anni questo è il ventesimo furto che subisco. Non ne posso più".

"Appena il ladro ha tentato di entrare – prosegue – è scattato l’allarme della Verisure. Mi hanno avvisato e sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine. Sono state controllate le telecamere di videosorveglianza e il ladro è stato individuato e poche ore dopo arrestato. Il danno è elevato, da quantificare, ma per fortuna è coperto da assicurazione. Insieme al mio compagno abbiamo cercato di sistemare un po’ chiudendo la serranda e così ieri siamo riusciti a tenere aperto perchè ci sono due giorni di festa e, considerato che si lavora poco, almeno quando è festa cerchiamo di tirarci un po’ su".

Dopo il colpo a Bora, è seguita la spaccata a Bora nella trattoria da Paco. Il ladro ha rotto la porta d’ingresso ma in questo caso non ce l’ha fatta a entrare.