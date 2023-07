Due spacciatori in fuga schiantati contro un'auto, gravi ferite per entrambi

Alla vista delle volanti della polizia hanno accelerato la loro corsa in moto finendo per schiantarsi contro un’autovettura. Un albanese di 26 anni e un italiano di 29 anni, con precedenti per spaccio di stupefacenti, ieri pomeriggio alle 16 erano in sella a uno scooter di grossa cilindrata quando sono stati intercettati da un’auto della polizia che gli ha intimato l’alt. I due motociclisti non solo non si sono fermati, ma si sono dati alla fuga, finendo con lo schiantarsi contro un’auto in viale Carducci. I due motociclisti, che hanno riportato gravi ferite agli arti inferiori, verranno denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.