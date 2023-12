Due steward feriti da petardi, curva Mare chiusa per un turno

Espulso il dodicesimo uomo in campo. Quello che può fare la differenza. In occasione della seconda gara interna del girone di ritorno del campionato di serie C, il Cesena dovrà fare a meno del cuore del suo tifo organizzato, dal momento che il giudice sportivo ha stabilito la chiusura della Curva Mare per una partita. Le ragioni sono da ricercare nel match che si era svolto il 25 novembre a Pescara (con vittoria del Cavalluccio): in quell’occasione infatti dal settore riservato ai tifosi romagnoli erano stati lanciati due petardi. Il primo episodio è stato rilevato al 41esimo minuto del primo tempo, quando i sostenitori bianconeri avevano fatto partire un primo petardo ‘di media intensità’, come si legge nella disposizione, all’interno del proprio settore. Durante l’intervallo era poi arrivato il secondo lancio e in questo caso il ‘botto’ era avvenuto a poca distanza da due steward che avevano dovuto fare ricorso alle cure del pronto soccorso. Alla luce di questi fatti, il giudice sportivo ha deciso di disporre la chiusura della curva bianconera per una giornata. Il riferimento è alla seconda gara interna a partire dal momento in cui è stata diramata la decisione, dunque ieri. Domani il Cesena chiuderà il girone d’andataa Perugia, dopo le festività si potrà regolarmente giocare (contro l’Olbia) senza restrizioni. La Curva Mare resterà dunque inaccessibile in occasione dell’incontro casalingo successivo, con il Pontedera il 21 gennaio. Al momento la società non ha presentato ricorso. "Non è la prima volta che in questa stagione a una tifoseria viene inflitto questo provvedimento – ha commentato l’assessore allo sport Christian Castorri – confido che chi ha preso la decisione lo abbia fatto sulla scorta di immagini inequivocabili. In ogni caso è un peccato, perché la squadra ha bisogno dei suoi tifosi, in particolare in questo momento".

l.r.