Due studenti premiati con borsa di studio dal Comune e dalla Bcc

In questi giorni, come da tradizione, il Comune di Sarsina, assieme alla Banca di Credito Cooperativo della Città Plautina, ha premiato gli studenti che si sono diplomati col massimo dei voti durante lo scorso anno scolastico. Si tratta di Sofia Bertozzi e di Federico Freschi che hanno conseguito la votazione finale di 100100esimi nel proprio istituto superiore. Ad entrambi gli studenti la Bcc di Sarsina ha garantito una borsa di studio di 250 euro.

"È stata l’occasione per rivolgere ai due studenti i migliori auguri per un futuro luminoso, pieno di soddisfazioni personali e lavorative - hanno affermato il sindaco Enrico Cangini e il presidente della Bcc Mauro Fabbretti -. I complimenti, oltre ai ragazzi meritevoli di lode, devono anche essere estesi alle rispettive famiglie per il risultato raggiunto che inorgoglisce tutta la comunità".

e.d.