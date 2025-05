Due sul podio alle ‘Olimpiadi’

Ha due vincitori l’edizione 2025 delle Olimpiadi della Matematica che si è ultimata ieri a Cesenatico. Il primo posto è andato infatti a pari merito a Marcel Stologan del Liceo scientifico Respighi di Piacenza e Luca Giovanni Giorgio Cavallo Perin del Liceo scientifico Ferraris di Torino, i quali guardano dall’alto tutti i 300 fra ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, che si sono sfidati nella prova individuale, ma in realtà sono i migliori di oltre 120mila, visto che tanti sono gli studenti delle scuole superiori di tutta Italia, che hanno partecipato alle fasi eliminatorie durante l’anno.

Marcel e Luca sono stati gli unici ad ottenere il massimo del punteggio, 42, risolvendo tutti i sei problemi della prova individuale, ciascuno dei quali valeva sette punti. Terzi si sono classificati a pari merito Lorenzo Loek Van Der Zijde del Liceo scientifico Tassoni di Modena e Lorenzo Degli Atti del Liceo scientifico Banzi Bazoli di Lecce, i quali hanno totalizzato 41 punti.

La cerimonia di premiazione si è tenuta al Palazzetto dello Sport di Ponente, in quanto la colonia Agip, sede storica delle Olimpiadi, non era disponibile per la concomitante organizzazione del Triathlon Challange Cesenatico che ha fatto base proprio nello storico edificio sul lungomare di Cesenatico.

I campioni di quest’anno sono entrambi ragazzi eccezionali ma molto differenti tra loro. Marcel abita a Fiorenzuola in provincia di Piacenza con mamma Silvia che è un assistente socio sanitario, papà Alexandro che fa l’operatore ecologico ed il fratello gemello Marius che è stato premiato anch’egli con la medaglia d’oro per aver ottenuto 35 punti. Marcel studia due ore e mezzo al giorno, ha una media dell’8 e la matematica è il suo hobby preferito, mentre di sport gli interessa poco o nulla e di musica ascolta genere Pop e altro. Luca invece abita a Torino assieme a mamma Gabriella e papà Roberto, entrambi docenti universitari di Diritto. Studia in media un’ora al giorno, ha la media dell’8 e mezzo, gli piace il calcio, tifa Juventus e ascolta musica trap; anche per lui la matematica è la grande passione.

Le Olimpiadi sono curate dall’Umi, l’Unione Matematica Italiana e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il patrocinio del Comune di Cesenatico, alle premiazioni di ieri rappresentato dall’assessore Emanuela Pedulli. I migliori studenti parteciperanno alle Olimpiadi Internazionali della Matematica, che si disputeranno dal 10 al 20 luglio in Australia.