Due voci intense al Noi Lounge Club

Francesca Romana Perrotta e Kelly Joyce sono le protagoniste di due concerti che si terranno al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. Il primo appuntamento è domani alle 22, quando Francesca Romna Perrotta, donna da sempre impegnata nel sociale e in difesa dei diritti delle donne, si esibirà sul palco accompagnata dai chitarristi Massimo Marches e Francesco Cardelli. L’artista è stata premiata in tante manifestazioni e concorsi, dal Premio Musicultura al Premio De André. Il suo ultimo lavoro discografico, ’Fuori dalle labbra’, contiene 11 brani, fra cui un duetto con Simone Cristicchi, nel tributo a Bruno Lauzi di ’Ritornerai’. Sabato sera, sempre alle 22, Kelly Joyce si esibirà invece in quartetto, assieme a Riccardo Bertozzini alla chitarra, Edoardo Petracci al basso, Stefano Serafini alla tromba e Max Ferri alla batteria.

Sarà l’occasione per vedere dal vivo un’autentica figlia d’arte nata a Parigi dalla contessa Emmanuelle Vidal De Fonseca, fondatrice delle Chocolates, band degli anni ‘70 nota a livello internazionale per brani come Brasilia Carnaval, mentre il padre è King Joe Bale, compositore e cantante. Kelly ha iniziato la sua carriera nel 2001 con ’Vivre la Vie’ prodotto da Universal Music e contenuta nell’album ’Kelly Joyce’ che ha venduto 800.000 copie. Da allora l’artista è stata protagonista in grandi piazze e festival. Fra le sue collaborazioni, da segnalare quella con la cantante Tunzale Agayeva, con cui ha duettato nel brano ’Bakimin zü Gülür’ (Baku Smiles), utilizzato come colonna sonora d’apertura dei Giochi Olimpici Europei tenuti a Baku nel 2016.

L’ingresso per assistere ai concerti è di 19 euro (incluso un drink) per Francesca Romana Perrotta e 23 euro (incluso un drink) per Kelly Joyce. La prenotazione è obbligatoria al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma.

Giacomo Mascellani