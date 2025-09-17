Duecento camminatori del Cigno insieme alla maratona Alzheimer

Un gruppo di 200 persone della cooperativa sociale ‘Il Cigno’ formato operatori, residenti e famiglie ha partecipato alla Maratona Alzheimer. Hanno marciato per otto chilometri con un obiettivo comune: la sensibilizzazione sul tema dell’Alzheimer e la raccolta fondi per la ricerca.

"Siamo consapevoli - afferma Annagrazia Giannini, direttrice generale del Cigno - delle problematiche che riguardano i malati di Alzheimer e di demenza che supportiamo quotidianamente nelle nostre strutture, attraverso programmi di assistenza personalizzata. Partecipare alla Maratona è un modo concreto per sostenere la ricerca e la speranza per le persone affette da questa malattia e per i loro famigliari. La corsa e la raccolta fondi possono aiutare a finanziare la ricerca scientifica e a migliorare la qualità della vita delle persone colpite. Sono molto contenta che i nostri collaboratori abbiamo partecipato così numerosi, coinvolgendo anche le loro famiglie: è stata un’occasione di socializzazione che ci ha visto uniti, sia alla partenza ma anche all’arrivo al parco di levante di Cesenatico, dove ci siamo riposati nel nostro stand insieme ad alcuni ospiti che ci hanno raggiunto dalle nostre Case Residenze Anziani".

La cooperativa sociale ha voluti ringraziare tutti coloro ci hanno supportato l’impresa e hanno partecipato alla Maratona: Electric Line, Casadei e Pellizzaro, Lidi Group, Onit, Computer digital, FS Costruzioni e Gegraf e al dottor Valter Mancinelli.