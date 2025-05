Duecento in piazza pro Gaza. Lega: "Sono odiatori degli ebrei"

Oltre duecento i partecipanti alla manifestazione pro Gaza tenutasi ieri pomeriggio in Piazza del Popolo promossa da una ventina di sigle, fra cui Pd, M5S, Cgil, Anpi e Legambiente. "Condanniamo l’occupazione militare e il genocidio portato avanti dall’esercito israeliano ed esprimiamo la nostra solidarietà al popolo palestinese", affermano i promotori.

Antonella Celletti, coordinatrice enti locali Lega, si schiera contro la manifestazione. "Pacifisti in piazza? No – dichiara –, sono odiatori degli ebrei che vorrebbero la cancellazione di Israele e del suo popolo dalla cartina geografica, dal fiume Giordano al mare come affermano apertamente con slogan e striscioni. La manifestazione non c’entra nulla con la pace perché se così fosse i manifestanti dovrebbero chiedere ad Hamas di deporre le armi e di rilasciare gli ostaggi ancora vivi. Né punta all’autodeterminazione degli arabi palestinesi, né ai due popoli due stati altrimenti dovrebbe ammettere che nel 2005 Israele si era ritirata da Gaza unilateralmente in vista di una pacificazione rifiutata.

Interviene anche Luigi Di Placido (Liberaldemocratici) "L’invasione criminale di Putin ai danni dell’Ucraina non merita mobilitazioni – afferma –. Buona parte dei manifestanti è contro il piano di riarmo europeo. Il 9 maggio è la festa dell’Europa che riconosce Hamas come organizzazione terroristica, neanche citata da chi era in piazza"