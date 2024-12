Duecentomila euro per le scuole. Manutenzione al nido e alle materne

È stato approvato dalla giunta il progetto esecutivo relativo alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria alle scuole materne comunali e statali per un importo complessivo di 200mila euro. Si tratta di interventi di primaria importanza nell’ambito delle opere eseguite annualmente sul fronte dell’edilizia scolastica con lo scopo di rendere gli edifici scolastici più performanti e sicuri. Nello specifico sono stati programmati interventi al nido Vigne di via Tommasini, alle scuole materne di San Mauro in via San Miniato e di Ronta in via Ravennate.

"Il patrimonio edilizio scolastico – commenta l’assessore ai Lavori pubblici Christian Castorri – è costituito da circa sessanta plessi, suddivisi in nidi, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di cui molti costruiti negli anni 60 e 70 e per questo oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di ripristini. Si tratta di lavori programmati annualmente con lo scopo di preservare ed adeguare gli stessi edifici alla normativa tecnica ed alle esigenze didattiche in continua evoluzione".

Allo scopo di migliorare e ripristinare gli spazi citati, il settore comunale dei Lavori pubblici ha definito le seguenti lavorazioni che saranno realizzate nel corso del periodo estivo, indicativamente dal giugno al settembre 2025. Al nido di via Tommasini si procederà con opere di ripristino della coesione e resistenza strutturale di parte delle murature portanti e fondazioni della porzione di fabbricato che ospita l’asilo nido. Alla materna di San Mauro i lavori consisteranno nelle opere di rifacimento della pavimentazioni nel locale dormitorio e servizi igienici, nelle sezioni a ridosso dell’ingresso. Alla scuola materna di Ronta è invece previsto un intervento di adeguamento della fognatura di allontanamento delle acque nere, con sostituzione di pozzetti e tratti di fognatura, risultata inadeguata in caso di allagamenti.