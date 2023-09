Duemila euro per partite Iva e professionisti

Il Comune di Cesena ha previsto contributi a favore di liberi professionistipartite Iva e imprese individuali (anche agricoltori) con sede nel territorio comunale danneggiati in modo diretto o indiretto dall’alluvione e che non abbiano percepito altri indennizzi. Per questo intervento è disponibile un fondo complessivo di centomila euro proveniente dalle donazioni pro alluvionati. L’importo del contributo per ogni beneficiario è pari a duemila euro. Qualora il numero di domande di contributo ammissibili superasse i 50 beneficiari, l’importo sarà proporzionalmente ridotto a tutti i beneficiari stessi, in egual misura.

Le richieste vanno presentate entro il 27 ottobre prossimo, esclusivamente online tramite il portale http:www.comune.cesena.fc.it

I contributi verranno erogati in un’unica soluzione mediante bonifico bancario entro 60 giorni dalla comunicazione di ammissione a contributo.