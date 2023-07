Duemila reclami in Comune Strade e segnaletica carenti fanno arrabbiare i cesenati

di Annamaria Senni

Quasi duemila comunicazioni online in sei mesi per segnalare i problemi sul territorio. ’CesenaSegnala’ resta il canale prediletto dai cittadini per comunicare con gli uffici dell’Amministrazione comunale. A fronte di 2058 segnalazioni complessive registrate dal 1° gennaio al 27 maggio, sono infatti 1966 (oltre il 95%) quelle inviate tramite la piattaforma online nata nel giugno 2020 per rendere più veloce ed efficiente la risoluzione dei problemi della città.

Sono invece 92 (4,5%) le segnalazioni presentate tramite telefono, Sportello Facile e mail). "CesenaSegnala – commenta il Sindaco Enzo Lattuca – rappresenta un canale di comunicazione fondamentale. Dopo essere stata inserita nel sistema, la segnalazione viene presa in carico dall’operatore di riferimento. Attraverso i sopralluoghi i nostri tecnici verificano la gravità dell’episodio segnalato e delineano un programma di intervento. Ci sono casi in cui la segnalazione necessita di una lavorazione più lunga e articolata: ad esempio, quando si tratta di intervenire su ambiti quali la mobilità, le manutenzioni oppure il verde pubblico, in cui occorre attivare specifici procedimenti. Nel corso di queste settimane decisamente difficili, le segnalazioni sono state prese in carico in modo ordinario, senza alcuna interruzione. È fondamentale poter offrire una risposta concreta, efficace e risolutiva a quanto rilevato dai cittadini". I tempi di risposta, rispetto allo scorso gennaio, guadagnano un lieve vantaggio: si passa da una media di 7 giorni a 6 giorni. Spesso gli utenti ravvisano anomalie o criticità legate alla viabilità e al decoro urbano. Stilando una graduatoria delle segnalazioni ricevute, il maggior numero coinvolge la polizia locale (da gennaio a fine maggio sono state raccolte 400 segnalazioni) a cui seguono la tutela dell’ambiente e del territorio (presenza di rifiuti, mancato ritiro oppure danneggiamento di arredi urbani), le manutenzioni stradali e l’edilizia pubblica.

L’attenzione dei cittadini inoltre spesso si concentra anche sulla segnaletica orizzontale e verticale (con relativi reclami riguardanti danneggiamenti oppure assenza di segnali) e sul corretto funzionamento dell’illuminazione pubblica. Sulla base di un’indagine sulla soddisfazione del servizio promossa dal Comune nell’estate 2022, è emerso che il 96,4% dei rispondenti ritiene che lo strumento consenta di inviare segnalazioni in modo semplice e rapido, con risposte chiare, risolutive e tempestive. Nel complesso, dall’indagine è emerso che l’87,3% degli utenti è soddisfatto del servizio con una valutazione media di 8, su una scala da 1 a 10.