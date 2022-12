"E a Forlì potenzieremo il settore aerospaziale: puntiamo sull’innovazione del territorio"

"L’avvio di questo progetto a Cesena e di un altro progetto a Forlì dimostra come la Camera di Commercio Romagna sia sempre più agenzia di servizi per il territorio e le sue imprese". Lo afferma il presidente Carlo Battistini. "Oltre a quello che verrà sperimentato dal comune di Cesena – aggiunge – un altro intervento è stato finanziato con pari importo e stesse modalità per supportare le imprese, soprattutto piccole e medie, nel reindirizzare parte del business da settori come automotive e nautico verso il settore aerospaziale. Oltre che il Comune di Forlì, il progetto coinvolgerà le contee Nordland in Norvegia e Clare in Irlanda, Sud-Est Oltenia in Romania e Galizia in Spagna e altre città europee. Si tratta di territori che condividono con quello forlivese ed emiliano-romagnolo vocazione e obiettivi nell’aerospace economy". "Siamo soddisfatti – conclude il presidente Battistini – delle risorse economiche intercettate. Il coinvolgimento degli interlocutori locali e regionali sarà la chiave per tradurre in atto i progetti".

a.a.