’E adesso?’, il nuovo libro di Raccagna

Domani pomeriggio alle 18 al bar Quinto di piazza Amendola l’ex segretario dem di Imola Matteo Raccagna presenterà il suo libro 'E adesso?' in dialogo con Lara Alpi. Il libro è un viaggio attraverso i momenti significativi di una vita vissuta intensamente. Attraverso racconti di esperienze personali, incontri memorabili e accadimenti storici, l’autore ci trasporta in un’epoca e in luoghi che spaziano dalla Romagna alla Sicilia, dalla politica italiana alla Russia post-sovietica. Con una prosa sincera e coinvolgente, Raccagna affronta la malattia e la forza dell’amicizia, il profondo legame con la figlia e il rispetto per il genere femminile.