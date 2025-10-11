E’ Bagno l’elisir di una lunga vita

Un altro centenario, anzi un’altra centenaria, nel comune di Bagno di Romagna. Infatti, lunedì scorso ha tagliato il traguardo del secolo di vita Zara Andrucci, nata a San Piero in Bagno il 6 ottobre 1925. "Un nuovo secolo di vita da celebrare, auguri a Zara – esordisce il sindaco di Bagno di Romagna Enrico Spighi –. Ci sono momenti in cui una comunità si riconosce pienamente nei suoi cittadini, nella loro storia, nella loro forza e nella loro memoria. Questo è uno di quei momenti. Abbiamo festeggiato i 100 anni di Zara Andrucci, un traguardo che non è solo personale, ma anche collettivo, perché ogni centenario è una parte viva della nostra storia".

Zara è una sampierana autentica, che è sempre vissuta a San Piero, muovendosi nel tempo tra via Carducci, Villa Olga ed infine in via Battisti, dove ha trascorso la maggior parte della sua vita. Moglie di Giuseppe Moretti, conosciuto da tutti come il ’maestrino’, un uomo che aveva dedicato la propria esistenza all’insegnamento, seguendo generazioni di bambini nelle scuole elementari del nostro territorio. Nei suoi primi anni di servizio raggiungeva perfino le scuole della Valle di Rio Salso e di Pietrapazza da San Piero in bicicletta.

"Zara e Giuseppe – dice poi Spighi – hanno cresciuto due figli: il compianto Giordano, anch’egli insegnante e letterato, e Bruno che mi ha accompagnato negli auguri a sua madre, portando con sé l’emozione di un’intera comunità. A Zara, ai suoi cari e a tutti coloro che le vogliono bene, vanno i nostri auguri più affettuosi per questo traguardo straordinario: un secolo di vita che è anche un secolo di storie, valori e amore per San Piero".

Con il giro di boa del secolo da parte di Zara Andrucci, ora nel territorio di Bagno, si registrano ben otto centenari (sei donne, la più anziana del 1923, e due uomini). Sarebbero stati nove, ma nonna Maria Loreti di Bagno, che di anni ne ha già compiuti 103, dall’altro anno si è trasferita dai suoi familiari a Rimini. Nonna Maria ha una sorella di 101 anni, che abita a Selvapiana. Un’altra nonna centenaria, nata a Bagno nel 1922 (Ada Braccini, 103 anni), vive a Firenze dove si è trasferita da giovane per andare a lavorare, e dove si è sposata e poi è sempre rimasta.

Tornando agli otto centenari del territorio di Bagno, essi rappresentano una media proprio alta per un comune che conta poco più di 5.500 residenti. L’Italia ha circa 59.000.000 abitanti e oltre 22.500 centenari. Pertanto lungo lo Stivale vi è la media di un centenario ogni 2.600 persone circa. Per quei numeri, il territorio di Bagno dovrebbe, quindi, contare fra i due-tre centenari. Invece, grazie al cielo, ne può coccolare, con grande affetto e simpatia, otto. E’ proprio un bel... Bagno nell’elisir di lunga vita.

Gilberto Mosconi