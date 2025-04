È battaglia tra politici intorno al Grand Hotel

Sulla rimodulazione dell’accordo di programma per il recupero dell’ex Colonia Veronese che dal 2013 è diventata il Grand Hotel Da Vinci, le forze di maggioranza e minoranza fanno polemica, nonostante in consiglio comunale non ci sia stato un voto contrario. Con il nuovo assetto, il Comune e la società della famiglia Batani concordano un nuovo piano delle opere pubbliche e una diversa dislocazione delle superfici private, con beneficio per entrambe le parti. Mario Drudi, capogruppo del Pd in consiglio comunale, ritiene che sia stato fatto un passo importante per riqualificare un’area strategica: "Ci sono dei momenti in cui davanti a degli obiettivi raggiunti così importanti, è opportuno fare un passo indietro e ricostruire come si è arrivati al traguardo. Nel 2004, l’amministrazione di centrosinistra di Cesenatico ha avuto l’intuizione di realizzare un grande albergo e riqualificare due villini dal valore storico testimoniale. Questo avrebbe permesso, come poi è accaduto, di dare un nuovo volto a una zona così centrale per il turismo di Cesenatico. L’accordo di programma pubblico-privato è stato firmato nel 2007, con la città ancora amministrata dal centrosinistra. Questi sono i fatti. In consiglio comunale abbiamo portato a termine un lavoro durato anni, perché l’amministrazione di centrodestra in carica nel 2013 che si è trovata a gestire i lavori del Da Vinci, lo ha fatto in modo pessimo e confusionario, rilasciando un permesso di costruire che di fatto ha reso impossibile realizzare le opere pubbliche che l’accordo prevedeva".

Le forze politiche di centrodestra (Lista Buda, Fdi e Lega), replicano così alla maggioranza: "La narrazione di questa sinistra sul "Da Vinci" è propaganda politica. Senza l’amministrazione di centrodestra l’hotel non sarebbe mai nato, siamo stati infatti noi a creare le condizioni per la realizzazione del progetto del grande Antonio Batani. A Cesenatico la sinistra non sopporta gli imprenditori, mentre noi alla proposta di Batani facemmo i salti di gioia perché la città aveva bisogno di quella bellezza. Questo appartiene alla nostra cultura e non certo a quella di questi amministratori di sinistra, che anziché agevolare gli operatori turistici, all’ex Hotel Pino e all’ex colonia Bonomelli autorizzano la costruzione di appartamenti. Eppure i fatti indicano quanto sia preziosa per una località turistica la presenza di strutture alberghiere di pregio. Il Da Vinci non solo ha riqualificato una colonia che era un rudere ma ha portato prestigio e nuova clientela a tutta Cesenatico. Per cogliere le opportunità del mercato serve velocità di pensiero e azione; la lentocrazia del Pd non potrà mai allinearsi alle esigenze dei privati".

Giacomo Mascellani