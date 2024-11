E Betobahia mette in musica ‘La cavalla storna’

Il cantautore Betobahia rende omaggio a San Crispino e alla cavalla storna di Giovanni Pascoli. Il poliedrico cantautore sammaurese ha dedicato un brano al protettore dei calzolai e poi ripropone in chiave musicale "La cavalla storna" del grande poeta "Zvanì" sulla cui vita si sta girando un film. Il primo progetto è un brano-omaggio dedicato alle celebrazioni di San Crispino, patrono di San Mauro Pascoli; il secondo una poesia iconica del grande Giovanni Pascoli "La cavalla storna", musicata in chiave moderna. Entrambi i brani sono già online su tutti gli Store musicali. "La cavalla storna" sta già riscuotendo un grande successo sulla piattaforma YouTube. "L’obiettivo – dice Betobahia – è rilanciare, anche tra le giovani generazioni, le poesie più belle di Giovanni Pascoli. Molti suoi testi restano, infatti, ancora oggi, degli autentici capolavori che meritano di essere custoditi e valorizzati. La musica, che è sempre un’arte universale e che sopravvive allo scorrere inesorabile del tempo, è la chiave per renderli ancora attuali, contribuendo a consegnarli alla memoria delle future generazioni".