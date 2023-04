È Bulbi il grande tessitore

Il grande tessitore dell’incontro tra Cesena e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato Massimo Bulbi,61 anni, consigliere regionale, che lo conosce da quarant’anni, quando militava nei giovani della Democrazia Cristiana quando l’allora ministro Mattarella fu più volte ospite a Cesena e a Roncofreddo dove insieme a Bulbi fu relatore a convegni e iniziative della sinistra Dc di fede zaccagninana. Tessitore non solitario, ma al servizio delle istituzioni cittadine e territoriali, che si sono avvalse, come ha riconosciuto il sindaco Lattuca, degli ’ottimi uffici’ che Bulbi coltiva col presidente e della sua familiarità con il Quirinale e gli ambienti della politica romana.

Lattuca ha voluto rimarcare il ruolo fondamentale di Bulbi nella organizzazione della visita, e da quel che risulta è da tempo che il corteggiamento era in atto per avere Mattarella a Cesena, ma il consigliere regionale, al quale il sindaco aveva dato la parola,si è schermito e ha tenuto un profilo basso e riservato, perfettamente in linea con quello del capo dello Stato, con una dichiarazione telegrafica: "Sono felice che Mattarella venga a Cesena in occasione dell’avvio di Macfrut e di un evento legato al settore agroalimentare, strategico per lo sviluppo del territorio".