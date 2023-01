È caccia ai ladri dopo una raffica di furti nelle case

Sono i furti la principale piaga della fine del 2022 e di questo inizio del 2023. I ladri sono entrati in azione principalmente nelle vie del centro, colpendo in abitazioni nelle vie XXV Luglio, viale Edmondo De Amicis, viale Trento e viale Carducci. Non si tratta dei soliti ladruncoli e topi di appartamento che entrano e arraffano ciò che trovano su tavoli e mobilio. Quelli che hanno effettuate le scorribande nell’ultima settimana sono dei ladri che sanno il fatto loro, seguono le vittime per colpire e sono abili ad utilizzare oggetti e apparecchiature da scasso. In tutti i furti messi a segno e tentati nei giorni scorsi, la banda ha utilizzato un flessibile per aprire le casseforti a muro come fossero scatole di tonno ed asportare denaro contante e monili; ed in tutti i furti i padroni di casa erano usciti per andare a cena in un locale o per trascorrere alcuni giorni di vacanza. I carabinieri hanno effettuato dei sopralluoghi in tutte le case svaligiate, per tentare di reperire indizi ed oggetti utili a risalire all’identità dei componenti della banda. Molto probabilmente sin tratta della stessa gang, quindi siamo di fronte a ladri seriali. Non solo, c’è il sospetto che gli stessi ladri che hanno colpito a Cesenatico, siano entrati in azione anche in altre città della riviera romagnola. È dunque importante fermarli e sui casi stanno lavorando giorno e notte i Carabinieri della Compagnia di Cesenatico. Oltre ai rilievi sul posto, ci sono carabinieri che stanno visionando fotogramma per fotogramma, tutte le registrazioni delle telecamere installate lungo le strade dove la banda è transitata. Nell’ultimo fine settimana a cavallo tra fine e inizio anno, sono stati fatti numerosi controlli di verifica per prevenire furti e attività criminose come lo spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre i Carabinieri sono stati presenti con diverse pattuglie per controllare la circolazione stradale e garantire la sicurezza, in questi giorni di festa in cui molti bevono un bicchiere in più.

Un giovane albanese appena giunto in Italia e alloggiato in una struttura ricettiva di Cesenatico, è stato denunciato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Una pattuglia lo ha pizzicato in possesso di alcuni grammi di cocaina, suddivisi in dosi e pronte per essere vendute. È probabile che sia un nuovo pusher giunto in riviera per rifornire di polvere i tossici della zona, all’interno di una delle organizzazioni albanesi che si occupa del giro.

E’ stato invece denunciato a piede libero per guida in stato di ebbrezza alcolica un operaio di 40 anni, fermato la notte di capodanno con un tasso alcolemico superiore al limite di legge.

Giacomo Mascellani