E’ deceduto l’ex sindacalista Gastone Fiori

E’ deceduto nella giornata di ieri il noto sindacalista Gastone Fiori. Uomo dagli ideali mai esausti, personalità gioviale ma schietta, ha fatto della partecipazione in favore dei più poveri e degli emarginati la barra della sua esistenza. E’ stato per 35 anni, dal 1977 al 2012, attivo nella Cgil, con una delega nel mondo del trasporto, molto amato ed appezzato per la passione con cui ha condotto tante vertenze dalla parte dei lavoratori. Fiori è stato anche stimato dai suoi avversari per il suo limpido stile contrattuale in cui non ha mai negato la sua appassionata appartenenze alla sinistra. Prima della Cgil era stato segretario dei giovani comunisti. Molto attivo sui social a fine gennaio informava gli amici, senza dimenticare gli avversari con cui aveva uno scambio fuori dai denti, di un problema di salute. Sempre sui social erano noti i suoi interventi: dal pacifismo e contro le armi all’Ucraina, alla celebrazione della nascita del Partito Comunista ("un partito di coraggiosi e coerenti antifascisti…"), al sostegno con parole furibonde all’amata Juventus, alle notizie internazionali con uno occhio feroce sulle dittature di destra, alla sua netta posizione sui migranti. E lì, in tanti, a controbattere con la stessa vis polemica o ad applaudire con altrettanto vigore. Un’altra delle sue caratteristiche era la passione per le moto di cui era attento collezionista. E’ stato tra i fondatori del Motoclub Paolo Tordi. Lascia la moglie Marisa e il figlio Enrico. La camera ardente sarà allestita nella sede della Cgil.

Elide Giordani