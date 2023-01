E don Filippo invita a pregare

Le ripetute scosse di terremoto che la popolazione di Gambettola e di tante altre aree della Romagna stanno avvertendo in questi giorni preoccupano non poco. Tutti si sentono indifesi di fronte ad un simile pericolo e nessuno ha soluzioni da suggerire; in questo stato di generale tensione che serpeggia fra le persone desta un po’ di sorpresa l’iniziativa di don Filippo Cappelli, parroco di Budrio di Longiano (nella foto) e che ha trovato subito tantissimi sostenitori. Si prevede che oggi la Chiesa di Budrio sarà durante le messe gremita di persone. Don Filippo ha invitato parrocchiani e fedeli tutti a partecipare oggi alla "Invocazione contro i terremoti". "Vista la situazione di angoscia vissuta da molti in questi giorni a causa del flagello delle scosse di terremoto – si legge nel messaggio di don Filippo Cappelli - invocheremo il santo protettore contro i terremoti: S. Emidio vescovo martire, con una preghiera e un santino da invocare per l’occasione alla presenza della reliquia del santo". La preghiera sarà recitata in tutte le messe di oggi nella chiesa di Budrio (alle 8.30; 11.15 e alle 18) ed anche nella chiesa di Badia di Longiano (alle 10).

Vincenzo D’Altri