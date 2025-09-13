È già tempo di ’Carnevali in festa’

Dal 19 al 21 settembre a Gambettola torna la quarta edizione di "Carnevali in Festa" Festival delle tradizioni, cibi, culture e territori dei carnevali. Dalla Regione arriva la candidatura di Gambettola a Città della cultura dei Carnevali Europei. Ieri mattina in municipio è stata presentata la manifestazione, presenti il sindaco di Gambettola Eugenio Battistini, l’assessore Pietro Pierantoni, la consigliera regionale Francesca Lucchi, il presidente di Gambettola Eventi Davide Ricci, la presidente di Unicef Forlì - Cesena Chiara Morale, Giuseppina Sacchetti presidente Grd Cesena (Associazione Genitori Ragazzi Down) e Daniele Baronio presidente Italy Eventi e comunicazioni.

La manifestazione vuole valorizzare il patrimonio culturale dei carnevali italiani e "Carnevali in festa" vuole essere la piattaforma di incontro e confronto tra le esperienze carnevalesche regionali e nazionali, rafforzando il loro ruolo come spazi di inclusione ed evoluzione culturale. Questa edizione 2025 conferma e rafforza il percorso intrapreso: quello del "Ristorante del sorriso" e introduce un percorso nuovo di beneficenza con la 1° Camminata del Sorriso. Saranno attivati nel Teatro Comunale di Gambettola due tavoli di confronto con la partecipazione della Regione e dei Carnevali iscritti all’Albo regionale del Carnevali storici.

Presso la sala del Cinema Abbondanza e alla Bottega del Carnevale ci saranno le mostre dei Carnevali di Viareggio, Ivrea, Fano; la Cooperativa "Crescere Insieme" della Fondazione Fornino Valmori, con le ceramiche realizzate da ragazzi autistici e i lavori artistici della scuola della cartapesta di Gambettola. Carnevali in festa dedica, domenica 21, un pomeriggio di emozioni laboratori giochi e colori per i bambini grazie alla collaborazione di Unicef, Croce Rossa Italiana sezione Cesena e la scuola della carta pesta di Gambettola.

"Esprimo grande soddisfazione per la collaborazione tra amministrazione e l’associazione Gambettola Eventi nella realizzazione di questo evento che va oltre i confini territoriali e apre nuove finestre di conoscenza della nostra città" ha detto il sindaco Battistini. "Questa quarta edizione nelle tante nuove proposte e conferme si apre sempre più ad un pubblico intergenerazionale e grazie al ristorante del sorriso gestito da "ragazzi speciali" crea un momento inclusivo unico e contaminante – commenta Davide Ricci – Il 2026 è l’anno del 140° del Carnevale della Romagna di Gambettola un momento importante per la nostra comunità".

"Sono contenta e fiera del coordinamento e sostegno della Regione a questa iniziativa e alla candidatura di Gambettola come città della cultura dei Carnevali Europei – ha detto la consigliera Lucchi – Il Carnevale di Gambettola ha ricadute sociali di grande peso e la capacità di sapersi rinnovare nella sua continuità è questo è un grande valore per tutto il territorio".

Vincenzo D’Altri