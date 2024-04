E’ già tempo di pensare al futuro

In un anno è stato stravolto il mondo bianconero ora dominato dalla felicità. Il Manuzzi è tornato il centro del potere come era spesso stato in un passato che stava diventando lontano. Infatti le ultime tre batoste rimediate ai playoff, Matelica, Monopoli e nella stagione scorsa con il Lecco, erano avvenute tutte davanti al pubblico amico, sgomento. Ora invece il terreno di casa è imbattuto, questa sera sarà tempo di festa con il presidente della Lega Pro Matteo Marani che premierà i bianconeri per il salto in B. Inoltre c’è un record assoluto da raggiungere; superando il Perugia saranno 96 i punti di questo trionfale torneo gli stessi ottenuti dal super Catanzaro dodici mesi fa. E resterà nella storia della Lega Pro, certo sarebbe stato molto più dolce raggiungere il primato non in coabitazione ma a Sassari è stato pareggio poi non si può ottenere tutto in una annata da gioia totale. Il Cesena punterà anche alla Supercoppa sfidando in un triangolare le vincenti degli altri gironi Mantova e Juve Stabia. Una bella opportunità per affiancare in bacheca un altro trofeo all’unico, a livello nazionale professionistico, vinto fino a ora la Coppa Italia di C conquistata nel 2004 dalla squadra di Castori. Aria di festa, di altri record ma questi giorni dovranno anche essere di importanti decisioni della proprietà americana questa sera al gran completo al Manuzzi. Vanno chiarite e delineate subito le linee per affrontare la serie B, dagli investimenti alla situazione dell’allenatore. Non si può perdere tempo visto che il Cesena, per meriti propri, adesso può operare con un po’ di anticipo rispetto alla concorrenza.

re.ce.