E il ‘Dolcini’ risponde con Balasso,. Mercadini e Lucia Mascino

Si apre il sipario sulla stagione teatrale a Mercato Saraceno al teatro Dolcini. Dal 3 al 13 aprile saranno la contemporaneità, l’inclusione e il femminismo a contraddistinguere gli spettacoli. Sei appuntamenti serali con il teatro di narrazione in compagnia di alcuni dei protagonisti della scena italiana più amati dal pubblico. Ma non mancherà lo spazio dedicato alle scuole, al cinema d’autore, alla riflessione sui diritti civili. La seconda stagione teatrale a Palazzo Dolcini, curata di Sillaba con il contributo del Comune di Mercato Saraceno, vede la direzione artistica di Roberto Mercadini e Stefano Bellavista. Ad inaugurare la stagione 20232024 sarà venerdì 3 novembre proprio Roberto Mercadini con un monologo sul classico di Herman Melville, ‘Moby Dick.’ Mercoledì 22 novembre andrà in scena Lucia Mascino (nella foto) con ‘Il sen(n)no’, nel quale l’interprete veste i panni di una psicoterapeuta, chiamata da un tribunale inglese a valutare un caso particolare. Venerdì 1° dicembre spazio a Oscar De Summa con ‘La sorella di Gesucristo’: la storia è quella di Maria, la sorella di Gesucristo che attraversa a piedi il paese impugnando una pistola per vendicare la violenza subita la sera prima. Sabato 17 febbraio toccherà a Natalino Balasso con ‘Dizionario Balasso". Venerdì 1° marzo la rassegna prosegue con Maria Pia Timo e ‘Sol di soldi...’, uno spettacolo comico sull’ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso. Gran finale sabato 13 aprile con Gianluca Ferrato in ‘Tutto sua madre’. La stagione sarà arricchita dai matinée per le scuole, ‘Cinema Dolcini’, rassegne cinematografiche per piccoli cinefili e gli appassionati al cinema d’autore. La campagna abbonamenti parte oggi fino al 2 novembre al costo di 80 euro (65 euro per studenti, giovani under 25 e over 70), valida per sei spettacoli serali. Telefono biglietteria: 370.3685093.