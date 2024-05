E’ il gran giorno della Nove Colli. Tutta la Romagna sui pedali

Oggi la riviera si è svegliata nel cuore della notte per il grande giorno dedicato al ciclismo. I primi hanno puntato la sveglia alle 4 e fra questi ci sono i tradizionalisti, che fanno il pieno di energie con un enorme piatto di pasta, oppure con una abbondante colazione a base di carboidrati, marmellate, dolci e integratori; ma sono sempre più gli appassionati che si nutrono con prodotti specifici venduti dalle marche che si sono specializzate nell’alimentazione per i ciclisti. L’obiettivo comune è incamerare più calorie possibili. Come per magia sul lungomare di Cesenatico e della altre località vicine, migliaia di luci si sono accese, per partecipare e seguire la Nove Colli, la granfondo più importante e partecipata in Europa dagli appassionati delle due ruote a pedale. Sono 6.350 gli iscritti alla 53esima edizione di una corsa capace di attirare corridori provenienti da tutti i continenti. Il più anziano è Angelo Cogliati, 86 anni, di Lainate; il più giovane è Emanuele Rinaldi di 16 anni originario di Treviolo, mentre nel percorso cicloturistico di 60 chilometri spicca Giuseppe Faiella di 13 anni da Nocera Inferiore. Una marea di ciclisti si è ritrovata sul lungomare di Cesenatico, dove sono state formate le griglie.

Alle 6 via al serpentone lunghissimo e colorato, su viale Trento, via Cesenatico sino a raggiungere Cesena, e poi Forlimpopoli, Bertinoro, la prima salita di Polenta (305 metri), Fratta Terme, Meldola, Pieve di Rivoschio, e successivamente San Romano, Ciola, Mercato Saraceno, il mitico colle Barbotto a 515 metri di altitudine, Montetiffi, Perticara, Talamello, Novafeltria, Maioletto, nel monte Maiolo, Monte Pugliano (la vetta più alta a 787 metri sul livello del mare), una parte di San Leo, Secchiano, Passo delle Siepi, Ginestreto, Ponte Uso, Sogliano, Savignano, Gatteo, Fiumicino, Sala e naturalmente nella parte finale Cesenatico. L’arrivo è sul lungomare Carducci all’altezza della colonia Agip, dove è stato allestito un grande villaggio in grado di accogliere, assistere, all’occorrenza soccorrere e soprattutto sfamare le migliaia di ciclisti. Quest’anno il grande pasta party sarà seguito da uno chef molto famoso, Omar Casali del ristorante Maré.

Nel percorso medio di 130 chilometri, dopo aver toccato Bertinoro, Polenta, Pieve di Rivoschio, Ciola ed il Barbotto, i corridori tagliano verso Sogliano, Borghi, Savignano ed infine verso il traguardo di Cesenatico. "L’altro percorso" è invece lungo 60 chilometri ed è pensato per i cicloturisti che desiderano gustare il paesaggio e divertirsi senza velleità di classifica. La granfondo ha anche un significato benefit e vede la partecipazione del Team NoveColli4Children, formato da Fabio Aru, Christian Zorzi, Chiara Ciuffini, Rocco Cattaneo, Michele Pirro, Gian Paolo Mondini e Jury Chechi, in sella per sostenere l’Istituto oncologico romagnolo (Ior), portata avanti presso il reparto di Oncoematologia Pediatrica di Rimini. La Fausto Coppi e Gobik mettono in palio 10.000 euro se almeno 4 componenti del Dream Team termineranno la 130 chilometri entro 4 ore. Insieme al team ci sono appassionati che hanno scelto di donare una quota maggiorata in beneficienza. Sono Gianni Bartoli, Luciano Comandini, Luca Prette e Michele Lando. Giugno Bonoli, presidente Fausto Coppi è molto soddisfatto: "L’aspetto umano e benefit è una delle caratteristiche che rende la Nove Colli ancora più bella".