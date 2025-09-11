È il momento di Castagnetti, colpo dell’estate: "Cesena una piazza facile da scegliere"

E’ quello che si suol considerare come un top player di categoria, un giocatore che può dare un’anima al centrocampo del Cavalluccio ed insegnare ai più giovani cosa significhi la cadetteria con le sue leggi durissime e il cinismo classici di uno dei campionati più difficili. Michele Castagnetti assieme a Dimitri Bisoli costituisce il colpo da maestro di Filippo Fusco all’interno del mercato estivo del Cesena. Sicuro di sé, idee chiare, classico leader che si fa sentire nello spogliatoio e in campo.

"L’abbiamo identificato a giugno – ha detto subito il ds Fusco alla presentazione – come l’elemento attorno cui far girare il gruppo di giovani che abbiamo in organico, in grado di insegnare loro il mestiere e di far sentire una leadership innata e forgiata in centinaia di partite disputate. E’ un calciatore importante la cui personalità ci darà una mano in campo e fuori".

Con lui si compone uno dei centrocampi più esperti e forti della cadetteria, in grado di sostenerne l’urto da subito, fin dalle prossime durissime battaglie di Genova con la Sampdoria e Venezia. Castagnetti durante la scorsa stagione è stato fondamentale per la conquista della promozione in serie A della Cremonese con le sue 35 partite disputate, condite da 2 gol e 3 assist. Insomma, un protagonista che in Lombardia ha fatto molto bene. Ma ha rinunciato ad un meritato anno in massima serie per il Cesena.

"Innanzitutto – si è presentato – ringrazio il Cesena per avermi aspettato. Sono davvero molto felice di essere qui, in una delle piazze più ambite della serie B. Cosa è successo? A Cremona mi hanno detto che non c’era più spazio per me, non facevo parte del progetto tecnico. A quel punto è arrivata la chiamata del direttore e per me non è stato difficile scegliere dove continuare ed eccomi qua. Da una parte si è chiusa una porta e qui si è aperto un portone".

Stimoli, motivazioni, voglia di rendersi utile alla causa, margini di crescita nonostante un’esperienza di 15 anni ad alto livello. "Un giocatore deve trovare continuamente stimoli, ovunque vada, all’interno di un’evoluzione in cui si migliora continuamente con nuove esperienze e la voglia di essere sempre protagonisti. Non mi pongo neanche il problema di quanto stare a Cesena. Il calcio è incredibile, spero di stare bene fisicamente e con me la mia famiglia in Romagna. Sono anche importanti i risultati, comunque ho due anni di contratto, poi vedremo".

Inutile porsi traguardi di medio termine anche perché c’è già l’attualità che bussa alla porta a cominciare dal match di sabato sera a Genova contro la Sampdoria. "Il campionato cadetto è tosto, molto livellato, la chiave sarà restare molto uniti sempre, con lo spirito giusto di fronte ad ogni evenienza e soprattutto dare continuità alle nostre prestazioni. Si respira un bel clima nello spogliatoio, i ragazzi si aiutano e il mister è sempre molto chiaro, si fa capire bene, la squadra lo segue. Elementi importanti, la settimana di sosta è servita per fare squadra".

Dualismo con Berti? "Siamo complementari, l’ho conosciuto in campo da avversario, un ragazzo sorridente cui tutti vogliono bene. Non l’ho ancora visto perché è partito per la nazionale, ma non ci sarà problema".