È in partenza sabato il Giro delle Tre Valli

L’Asd Medinox di Savignano sul Rubicone, con il patrocinioo del Comune di Savignano, organizza sabato 30 marzo il Giro delle Tre Valli, 1a prova di campionato Acsi ciclismo Forlì-Cesena. Iscrizioni 9 euro dalle 7.30 alle 9.30 a Savignano sul Rubicone nel piazzale del Seven Sporting Club, a Cesena nel negozio Alice Bike invia Giuarnieri 155, a Rimini nel negozio Matteoni in via Marecchiese 359 e nella zona artigianale di Secchiano in vis Piac di Vico solo la mattina del raduno.

Ristori nel parcheggio dei pullman di San Leo, nella zona artigianale di Secchiano, a Sogliano al Rubicone in via Ugo La Malfa in collaborazione con la Pro Loco e al rientro al Seven a Savignano pasta party.