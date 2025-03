E’ morta la maestra Maria Pia Venturi

E’ deceduta la maestra Maria Pia Venturi, aveva 88 anni, era ricoverata da alcuni giorni all’Ospedale Bufalini. Era molto conosciuta a Gambettola essendo stata per 40 anni insegnante nella scuola elementare Pascoli; era la maestra che in tutte le classi dove insegnava si faceva volere bene dagli alunni e oggi in paese sono centinaia le persone che con commozione la ricordano. Dopo il lavoro a scuola Maria Pia Gentili ha sempre avuto un gran da fare a casa, aveva 5 figli e la sua casa era sempre aperta agli amici di suo marito Tino Venturi che era stato sindaco di Gambettola. I funerali oggi pomeriggio, alle 14.30, nella chiesa parrocchiale di S. Egidio, poi all’Ara crematoria di Cesena. Piangono la loro mamma i figli: Vincenzo, Carlo, Francesca, Lucia e Angelo, le nuore, il genero, i nipoti, i fratelli e le sorelle. La famiglia chiede non fiori ma offerte per le opere parrocchiali.