Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Cesena
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Scontri per GazaCorteo automobilisti infuriatiIncendio al polo chimicoEsselungaSan Petronio BolognaSagre weekend
Acquista il giornale
CronacaE’ morta la vedova di Lombardini, assassinato dalle Brigate Rosse
5 ott 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cesena
  3. Cronaca
  4. E’ morta la vedova di Lombardini, assassinato dalle Brigate Rosse

E’ morta la vedova di Lombardini, assassinato dalle Brigate Rosse

Si sono svolti ieri mattina a Imola i funerali di Vittoria Fiorasi, 88 anni, vedova del brigadiere dei carabinieri Andrea...

Si sono svolti ieri mattina a Imola i funerali di Vittoria Fiorasi, 88 anni, vedova del brigadiere dei carabinieri Andrea...

Si sono svolti ieri mattina a Imola i funerali di Vittoria Fiorasi, 88 anni, vedova del brigadiere dei carabinieri Andrea...

Per approfondire:

Si sono svolti ieri mattina a Imola i funerali di Vittoria Fiorasi, 88 anni, vedova del brigadiere dei carabinieri Andrea Lombardini che venne assassinato nel 1974, a soli 34 anni, mentre era in servizio ad Argelato, ucciso da un commando delle Brigate Rosse.

Andrea Lombardini nacque a Borghi il 23 aprile 1940 e il 30 novembre 1957 si arruolò nella legione allievi dei carabinieri. Prestò servizio prima a Bari e poi a Verona dove conobbe Vittoria Fiorasi che il 20 luglio 1968 diventò sua moglie e poi dopo la morte di lui si trasferì a Imola.

Andrea Lombradini il 20 marzo 1974 assunse il comando della stazione di Castello d’Argile e il 5 dicembre dello stesso anno venne ucciso da malviventi. Andrea Lombardini ha avuto numerosi riconoscimenti dalla medaglia d’oro al valore civile a quella d’argento al valore militare.

Borghi ha ricordato il suo brigadiere nel 2024 nel 50° della morte e al funerale ieri mattina a Imola erano presenti il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni e il vice Luigi Deluca. Dice il sindaco: "Oggi più che mai è giusto e doveroso che le istituzioni siano presenti in questi momenti, vicino alle forze dell’ordine. La vedova è stata sepolta nel cimitero di Imola accanto al suo Andrea e ha vissuto per 51 anni nel suo ricordo".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Carabinieri