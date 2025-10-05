E’ morta la vedova di Lombardini, assassinato dalle Brigate Rosse

Si sono svolti ieri mattina a Imola i funerali di Vittoria Fiorasi, 88 anni, vedova del brigadiere dei carabinieri Andrea Lombardini che venne assassinato nel 1974, a soli 34 anni, mentre era in servizio ad Argelato, ucciso da un commando delle Brigate Rosse.

Andrea Lombardini nacque a Borghi il 23 aprile 1940 e il 30 novembre 1957 si arruolò nella legione allievi dei carabinieri. Prestò servizio prima a Bari e poi a Verona dove conobbe Vittoria Fiorasi che il 20 luglio 1968 diventò sua moglie e poi dopo la morte di lui si trasferì a Imola.

Andrea Lombradini il 20 marzo 1974 assunse il comando della stazione di Castello d’Argile e il 5 dicembre dello stesso anno venne ucciso da malviventi. Andrea Lombardini ha avuto numerosi riconoscimenti dalla medaglia d’oro al valore civile a quella d’argento al valore militare.

Borghi ha ricordato il suo brigadiere nel 2024 nel 50° della morte e al funerale ieri mattina a Imola erano presenti il sindaco di Borghi Silverio Zabberoni e il vice Luigi Deluca. Dice il sindaco: "Oggi più che mai è giusto e doveroso che le istituzioni siano presenti in questi momenti, vicino alle forze dell’ordine. La vedova è stata sepolta nel cimitero di Imola accanto al suo Andrea e ha vissuto per 51 anni nel suo ricordo".