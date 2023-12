È morto a 81 anni Piero Gallina. Addio al sindaco dell’Università

Nelle prime ore della giornata di ieri è morto Piero Gallina, sindaco di Cesena per sette anni e presidente della Provincia per dieci. Avrebbe compiuto 82 anni il 3 maggio. Era malato da tempo di una patologia di demenza senile ed erano intervenute complicazioni i giorni scorsi. Lascia la moglie Lilia Capelletti, le figlie Silvia, Laura ed Elena e sette nipoti.

Verrà allestita la camera ardente nella sala degli Specchi del Comune giovedì dalle 10 alle 18 e venerdì alle 10 si terrà il funerale civile con la banda al cimitero urbano di via Pacchioni dove la salma verrà tumulata in terra. Insegnante di Educazione fisica, si avvicinò giovane al partito repubblicano. Era della generazione di Mario Guidazzi, nato due anni dopo di lui e scomparso il 27 aprile 2022. Ricoprì l’incarico di segretario di federazione. Il 27 giugno 1986 divenne sindaco nel tripartito Pci, Pri e Psi, dopo i tre mandati del sindaco comunista Leopoldo Lucchi. Venne rieletto nel 1990 e si dimise nel 1992, con l’uscita dei repubblicani dalla giunta sostituito da Edoardo Preger.

Dal 2004 al 2014 è stato presidente della provincia di Forlì-Cesena. Successivamente si è staccato dal Pri e si è avvicinato al Partito Democratico, senza sciogliere tuttavie vicinanze coltivate ai tempi trascorsi nell’edera cittadina, pur nel trauma del distacco. Aitante, atletico, aiutato nelle relazioni dalla simpatia naturale, dall’ironia sdrammatizzatrice e dal gusto della battuta, fu un sindaco amato per il suo essere alla portata della gente. Per tanti anni ha insegnato al liceo scientifico. "Mi sembra di rivederlo giovane istruttore di nuoto all’Endas - rievoca Africo Morellini, a fianco di Gallina per tanti anni nel Pri e memoria storica dell’edera cittadina– quando si avvicinò al partito grazie alla conoscenza con Giancarlo Biasini, il medico fratello di Oddo. Con la sua morte si chiude un’epoca del Pri di Cesena: quella di Gallina, Guidazzi e Ugolini".

Il Pri cittadino lo ricorda così. "Se ne va un uomo saggio, amministratore appassionato e mosso da vero interesse per la nostra città. Ha sempre saputo cogliere il lato pratico delle tematiche che ha dovuto affrontare. A Piero, esempio di uomo onesto, va il nostro grazie per l’impegno al servizio della comunità". Ed ecco le parole del Partito Democratico di Cesena, a cui approdò in seguito e divenne presidente della Serinar. "Piero era una persona stimata, aperta, ironica e divertente, carica di ironia sempre rispettosa nei confronti di tutti. Si è speso molto per lo sport anche nelle istituzioni, specie per l’atletica e il basket, senza dimenticare la ristrutturazione dello stadio nel 1988. I suoi anni da amministratore locale sono stati volano di grandi trasformazioni in città e per la città: è stato infatti uno dei protagonisti dell’insediamento universitario a Cesena, prima come sindaco, poi come presidente della Provincia e infine come presidente di Serinar. La nostra è una città universitaria in gran parte per merito suo e della sua lungimiranza".

"In quegli anni ci fu l’esplosione del fenomeno migratorio – prosegue il Pri cesenate – con numerosi sbarchi dall’Albania e i primi arrivi dall’Africa. Una situazione gestita da Gallina in modo efficace, con un’accoglienza diffusa sul territorio, senza creare ghetti. Queste e tante altre sono state le scelte fondamentali per Cesena: dall’urbanistica allo sviluppo del progetto della Secante. Scelte che avevano una visione lunga e lungimirante, di cui oggi tutte e tutti noi beneficiamo. Cesena in quegli anni è diventata realmente città, c’è stato quel salto di qualità che ci ha portati a essere non più paesone di campagna, ma vera e propria città".