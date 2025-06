È morto Buratti, avvocato e regista teatrale

È morto all’ospedale Bufalini l’avvocato e regista teatrale Sergio Buratti. Lascia la moglie Maurizia e i figli Federico e Filippo. Cesenate, è stato affiancato nello studio professionale dal figlio Federico. È stato anche regista teatrale, sino a diventare un punto di riferimento nella scena culturale territoriale con apprezzati spettacoli e iniziative culturali. La sua compagnia teatrale è stata protagonista nel cartellone ufficiale del teatro Bonci di Cesena fino al 1990 ed ha conseguito anche premi nazionali, con rappresentazioni che passavano dai classici all’avanguardia riproponendo autori greci in chiave moderna.

Inoltre drammi di Eduardo de Filippo sono stati riscritti felicemente in in dialetto romagnolo. Le esequie funebri si terranno oggi alle 10 alla chiesa dell’Osservanza di Cesena. La memoria di Buratti, dicono gli amici e le persone a lui vicine, perdurerà non solo come quella di professionista e avvocato apprezzato, ma anche come uomo di forti sentimenti, persone brillante dotata di creatività artistica e drammaturgica di cui sono traccia le opere teatrali che ancora oggi vengono rappresentate con successo lungo lo stivale.