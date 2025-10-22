E’ morto ’Dodo’. Sua ’Arte in Piazza’

Nell’agosto scorso, come ogni anno da due decenni, Antonio Crociani, per tutti Dodo, organizzava durante la Festa di San Vicinio la manifestazione artistica ’Arte in Piazza’ ed ora tutta Sarsina è in lutto per la sua scomparsa, dopo breve malattia, avvenuta nella mattina di ieri, lasciando la moglie Rosanna e i figli Michele e Laura. Era nato nel 1951 a San Piero in Bagno e poi si stabilì a Sarsina, aprendo la prima Autoscuola Crociani, con succursali a Mercato Saraceno e Cesena. Era un punto di riferimento per gli artisti e l’amministrazione comunale di Sarsina esprimendo cordoglio e vicinanza ai familiari ha sottolineato come "Dodo - curatore d’arte e collezionista e colonna dell’associazionismo locale - abbia con instancabile spirito di servizio e grande sensibilità, animato la sala mostre del nostro Comune sarsinate, attirando artisti da ogni parte della Romagna. La passione per l’arte lo ha accompagnato fino all’ultimo, rendendolo un punto di riferimento prezioso per pittori e scultori". ’Arte in piazza’, la sua creatura nata nel 2005, era il riflesso del suo desiderio di rendere la comunità più viva e luminosa. Ogni anno, piazza Plauto si trasformava in un palcoscenico di colori, forme e creatività, dove gli scorci più suggestivi diventavano fonte di ispirazione e suggestione. L’ultima edizione, dedicata alla pace, racchiudeva tutta la sua visione: l’arte come ponte tra le persone, come messaggio di pace e speranza. I funerali si celebrano oggi pomeriggio, alle 15.30, nella concattedrale di Sarsina.

Edoardo Turci