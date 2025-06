E’ morto don Silvano Rughi, parroco esorcista per 50 anni

Dopo lunga malattia, si è spento nelle comunità di Montetauro, dove si trovava da tempo, don Silvano Rughi che un anno fa aveva festeggiato i 90 anni a Castelvecchio dove era stato parroco dal 1 gennaio 1970 fino al febbraio 2009. Stasera dalle 20 rosario e messa nella sua chiesa, domani alle 15 i funerali in Duomo a Rimini.

In 40 anni di guida pastorale della comunità di Castelvecchio don Silvano Rughi ha realizzato importanti opere parrocchiali a servizio di tutta la comunità come la casa famiglia per ragazzi esistente sin dal 1971, l’oratorio di fronte alla chiesa, il centro sportivo, la ristrutturazione dell’abitazione, il teatrino Padre Pio e la creazione di spazi per catechismo e le varie attività parrocchiali. Poi la ristrutturazione della chiesa, dal piazzale antistante la stessa dove c’è una scultura di Padre Pio opera in bronzo di Tito Neri, al tetto, alla pavimentazione fino all’arredo e al rifacimento del presbiterio.

Qualche anno fa aveva realizzato la monumentale Via Crucis lungo la via Castelvecchio con le 14 formelle della bottega di Dal Monte di Faenza, già esistenti all’interno della chiesa. Per ultimo il ripristino della cantoria, creando spazi per il coro e per la collocazione dell’organo composto da più di mille canne, che don Silvano fece fare nel primo anno della sua permanenza a Castelvecchio.

Don Silvano Rughi il 19 febbraio 2009 al compimento dei 75 anni presentò all’ordinario diocesano la rinuncia al mandato. A don Silvano la comunità di Castelvecchio e di Savignano tutta deve moltissimo per quello che fatto. Poi è andato ad abitare nella casa del clero a Rimini. Ma don Silvano Rughi è rimasto legato a Castelvecchio: ha ottenuto l’autorizzazione di essere sepolto sotto l’altare della chiesa che ha servito per 40 anni. Per 50 anni ha fatto l’esorcista.

Ermanno Pasolini